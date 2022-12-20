Гороскоп Водолей 20 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.



Самый точный гороскоп на 20.12.2022



Водолей



Сегодня Водолеям лучше отказаться от энергичных действий: велика вероятность столкнуться с препятствием, гасящим импульс. Осечка может укрепить в грустных мыслях и демотивировать именно в тот момент, когда в жизни назрел удачный поворот и уже наметились благоприятные новые возможности. Особенно чревата инициатива в сфере профессии и карьеры. Не помешает собственный приватный источник информации (Rambler/гороскопы).