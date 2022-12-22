Гороскоп Овен 22 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 22.12.2022



Овен



Сегодня звезды рекомендуют Овнам свести к минимуму суету по мелочам и переключиться на стратегические вопросы. Наступившая полоса новых возможностей будет менее продуктивной, если продолжать хранить верность некоторым иллюзиям и старым привычкам. Пора навести резкость на картины будущего, избавиться от идеализма и начать замещать его конкретными планами. Требуют внимания нюансы духовной жизни (Rambler/гороскопы).