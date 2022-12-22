Гороскоп Телец 22 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 22.12.2022



Телец



Сегодня Тельцам лучше воздержаться от важных шагов - особенно в той части, что затрагивает их профессиональные дела, образование и зарубежные связи. Наступивший момент слишком серьезен, чтобы действовать сгоряча и делать ставку на авантюры. В эти сутки будет полезно поработать со своей практической жизненной философией, чтобы отмести в ней все лишнее, случайное, непрочное, чуждое и наносное (Rambler/гороскопы).