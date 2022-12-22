Гороскоп Близнецы 22 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 22.12.2022



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам снизить темп и не пытаться форсировать события в части личностных отношений. Вместо этого будет полезно наблюдать за переменами в чужой позиции, делая для себя практические выводы. Особого внимания заслуживает поведение потенциальных конкурентов, оппонентов и недоброжелателей, способных создать вам те или иные барьеры к успеху по своим тайным личным мотивам (Rambler/гороскопы).