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Гороскоп Рак 22 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 22 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 22.12.2022

Рак

В этот день главной задачей Раков станет тонкая подстройка к обстоятельствам. Даже если у вас грандиозные цели и обширные планы, в данные сутки вам лучше не стремиться на передний план и не брать на себя руководящую роль. Важно избавиться от иллюзий, мешающих найти или удержать возле себя верных и грамотных помощников. Если у вас есть сильный конкурент, не спешите вступать с ним в прямое общение (Rambler/гороскопы).









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