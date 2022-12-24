Гороскоп Лев 24 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 24 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 24.12.2022



Лев



Этот день может пройти для Львов на фоне тесного общения с родственниками или коллегами, службами или официальными инстанциями, подопечными, питомцами или помощниками. Возможен приватный контакт с человеком, от которого сейчас многое зависит - например, с личным врачом, юристом, бывшим работодателем. Приятные моменты могут соседствовать со сложными, не исключена зацикленность на отдельной детали (Rambler/гороскопы).