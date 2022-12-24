Гороскоп Весы 24 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 24 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 24.12.2022



Весы



Сегодня для Весов может стать насущной необходимостью тесный контакт с домочадцами, членами семьи или доверенными лицами. На первом плане у многих Весов останутся жилищные или иные домашние дела. Также этот день может придать важность супружескому общению, финансово-имущественным и наследственным вопросам. Вероятно, будет обсуждаться долгая непростая история, идущая, наконец, к своему завершению (Rambler/гороскопы).