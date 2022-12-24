Гороскоп Скорпион 24 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 24 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 24.12.2022



Скорпион



Скорпионам стоит использовать этот день для разъездов и общения. Он позволяет им вести разговор в комфортном для себя психологическом ключе или рулить событиями как-то иначе - например, назначать рандеву в удобное для себя время, в привычных местах или в своем излюбленном формате. Это очень информативные сутки. Возможна приятная встреча. Многим Скорпионам их чутье подскажет суть посланий заранее (Rambler/гороскопы).