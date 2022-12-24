Гороскоп Козерог 24 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 24 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 24.12.2022



Козерог



У Козерогов сегодня информационно насыщенный день. Общительность и привлекательность помогут им поддерживать полезные связи, продвигать свои таланты и интересы. Новости этих суток подтвердят их расчеты, но возможен и приятный сюрприз. Удачное время для переписки, свидания, литературной работы, шоппинга, для поиска или сравнения данных. Пора начинать подводить итоги долгого сложного отрезка жизни (Rambler/гороскопы).