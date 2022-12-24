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Гороскоп Козерог 24 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 24 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.

Самый точный гороскоп на 24.12.2022

Козерог

У Козерогов сегодня информационно насыщенный день. Общительность и привлекательность помогут им поддерживать полезные связи, продвигать свои таланты и интересы. Новости этих суток подтвердят их расчеты, но возможен и приятный сюрприз. Удачное время для переписки, свидания, литературной работы, шоппинга, для поиска или сравнения данных. Пора начинать подводить итоги долгого сложного отрезка жизни (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Поклюке

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ 24 и 25 декабря

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Рязань

    С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, трансляции на Первом канале

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022, 2023

    С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 24 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









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