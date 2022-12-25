Гороскоп Телец 25 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 25 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 25.12.2022



Телец



Сегодня у Тельцов может оказаться чуть меньше свободы, чем накануне. Возможно, придется забыть о приятном дружеском тоне и перейти на официальный. Многим Тельцам напомнит о себе надоевший груз ответственности, который все еще остается для них в силе. Возможности могут быть вплоть до вечера ограничены рамками долга или контролем «сверху». Все свои личные разговоры лучше перенести на раннее утро (Rambler/гороскопы).