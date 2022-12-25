Гороскоп Козерог 25 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 25 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 25.12.2022



Козерог



Сегодня Козерогам лучше преследовать свои личные интересы ранним утром. Это наиболее удачное время, если нужно закончить на задуманной ноте личный разговор или записать пришедшие на ум ценные идеи. Основная часть дня отвлечет от приятных мыслей, заставит сосредоточиться на работе или необходимых по ситуации плановых занятиях. Стоит заранее приготовиться к тому, что не все пойдет строго по плану (Rambler/гороскопы).