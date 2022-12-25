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Гороскоп Рыбы 25 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 25 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 25.12.2022

Рыбы

Сегодня обстоятельства могут стать для Рыб менее благоприятными. Может исчезнуть повод для продолжения разговора или закрыться эксклюзивный приватный информационный канал. Многим Рыбам в этом случае придется перейти на стандартные общедоступные линии связи, которые их не устроят. День потребует «раствориться» в коллективе или чем-то пожертвовать ради его нужд. Не исключено чувство одиночества (Rambler/гороскопы).









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