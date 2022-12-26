Гороскоп Скорпион 26 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 26 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 26.12.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на полную свободу действий, если они остаются дома или выбирают пассивный образ жизни. Многим Скорпионам придется вплоть до ночи соблюдать заведенные в их сообществе правила или устои. При активной работе сдерживать темпы будет план или система безопасности. Не стоит выбирать этот день для роста, продвижения, расширения своих владений (Rambler/гороскопы).