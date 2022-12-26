Гороскоп Козерог 26 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 26 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 26.12.2022



Козерог



Сегодня звезды призывают Козерогов не потакать своим минутным желаниям, а внимать голосу разума, следовать планам и стандартам. Лучше отложить исполнение своих капризов, если в данный момент они не согласуются с личным бюджетом или профессиональным расписанием. Не повредит экономия, диета. Если в планах шоппинг, возрастает вероятность внеплановых трат, перемены программы, отказа или отсрочки (Rambler/гороскопы).