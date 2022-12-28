Гороскоп Близнецы 28 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 28.12.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам не стоит упускать из виду нюансы своей профессиональной ситуации. Особого внимания потребуют ее скрытые стороны. Это подходящий день для приватных совещаний с начальством, представителями инстанций, архивов, финансовых и фискальных учреждений. Возможно, будут обсуждаться детали материальных компенсаций, вопросы пересчета выплат, сохранения тайн или уничтожения старых документов (Rambler/гороскопы).