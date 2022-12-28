Гороскоп Лев 28 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 28.12.2022



Лев



Сегодня звезды советуют Львам избегать излишней открытости. Это не лучший день для публичных дискуссий, так как могут обсуждаться весьма деликатные темы - например, связанные со здоровьем, деньгами, безопасностью, наследством, налогами или критичными следами прошлого. Не помешает задействовать защищенные каналы для денежных переводов. Улаживая старые проблемы, важно не создавать почву для новых (Rambler/гороскопы).