Гороскоп Дева 28 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 28.12.2022



Дева



Девам звезды намекают, что сегодня им стоит согласиться на приватный диалог - или даже спровоцировать его, если собеседник молчит и медлит. Не обо всем будет сказано прямо, зато общение будет приятным и дружелюбным. В случае критичных разногласий удастся обойти «острые углы». Временные договоренности будут вероятнее постоянных и окончательных - но возможно, это именно то, что вам сейчас нужно (Rambler/гороскопы).