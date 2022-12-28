Гороскоп Весы 28 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 28.12.2022



Весы



Сегодня Весам стоит поддерживать связь со своими домочадцами, а также с доверенными помощниками по дому и семейным делам. Это подходящий день для обсуждения мелких скрытых проблем в близком кругу, включая нюансы здоровья и гигиены. Весам, которые держат питомцев, стоит уделить им отдельное внимание: вероятно, они будут нуждаться в дополнительном вербальном, эмоциональном или тактильном контакте (Rambler/гороскопы).