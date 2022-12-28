Гороскоп Скорпион 28 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 28.12.2022



Скорпион



В этот день события складываются для Скорпионов неплохо - особенно если они нуждаются в отдыхе или хотят доверительного приятного общения с кем-то очень близким. Даже самым предприимчивым Скорпионам будет полезно сбавить темп или взять тайм-аут в делах, чтобы отдохнуть душой перед новым витком хлопот. Это подходящий момент для личной переписки, для занятий литературным творчеством или музыкой (Rambler/гороскопы).