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Гороскоп Скорпион 28 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 28.12.2022

Скорпион

В этот день события складываются для Скорпионов неплохо - особенно если они нуждаются в отдыхе или хотят доверительного приятного общения с кем-то очень близким. Даже самым предприимчивым Скорпионам будет полезно сбавить темп или взять тайм-аут в делах, чтобы отдохнуть душой перед новым витком хлопот. Это подходящий момент для личной переписки, для занятий литературным творчеством или музыкой (Rambler/гороскопы).









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