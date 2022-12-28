Гороскоп Козерог 28 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 28.12.2022



Козерог



Сегодня у Козерогов информативный день, при этом нужная информация стекается к ним не только по открытым каналам. Помимо официальных источников они будут узнавать многое через друзей, а также опираться на свою интуицию, которая их не подведет. Слепые пятна в частных беседах и важных исследованиях станут для них подарком судьбы, так как позволят продлить приятное общение или глубже изучить тему (Rambler/гороскопы).