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Гороскоп Водолей 28 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 28 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 28.12.2022

Водолей

Водолеям день может принести финансовые или другие интригующие новости по закрытым каналам. Вместо того, чтобы прояснить ситуацию окончательно, эти известия способны добавить вопросов. Не стоит спешить с объявлением дальнейших намерений, с планами на целевое путешествие, новую работу или официальное оформление документа. Возможно, предстоит дополнительная серия размышлений или работа в архиве (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

    Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Поклюке

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ 24 и 25 декабря

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Рязань

    С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.









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