Гороскоп Овен 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Овен



В начале дня Овнам лучше отдыхать, так как продуктивность любых занятий будет невелика. Возможны тайные опасения, навеянные вчерашними или более ранними событиями. Вторая половина дня вернет смелость, повысит запросы, добавит везения и оптимизма, особенно мартовским Овнам. В это время есть риск превысить свои полномочия или переоценить свои силы, вступить в ненужную конфронтацию с влиятельным лицом (Rambler/гороскопы).