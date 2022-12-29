Гороскоп Телец 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам разграничить в своих планах первую и вторую части дня. Утром и вечером придется заниматься разными делами или преследовать одну и ту же цель разными способами. В первой половине суток можно дать волю лирическим эмоциям, а во второй нужно перестроиться на более оперативный и смелый лад - при этом очень важно не начать «рыть себе яму» и ослаблять свои скрытые защиты (Rambler/гороскопы).