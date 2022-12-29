Гороскоп Близнецы 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Близнецы



Сегодня Близнецы убедятся, что еще один вектор их интересов временно обращается вспять, и расслабиться в ближайшее время не удастся. Возможно, потребуют доработки документы или финансовые расчеты. Утром желательна осторожность. Вторая половина дня, несмотря на тормозящие процессы, позволит сделать шаг вперед - например, обозначить контуры своего нового мировоззрения или критерии поиска друзей (Rambler/гороскопы).