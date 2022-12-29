Гороскоп Рак 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Рак



Для Раков день может начаться с наплыва эмоций. Звезды советуют не предаваться духовной лени, а решительнее формировать подходящее к ситуации мировоззрение: во второй половине дня оно потребуется. Без него не обойтись, если вы ставите себе большие цели, стремитесь к росту и влиянию, решаете правовые или карьерные вопросы, меняете статус или место проживания, нуждаетесь в учителе или покровителе (Rambler/гороскопы).