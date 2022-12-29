Гороскоп Лев 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Лев



Сегодня утром Львам желательно соблюдать осторожность. Значимые дела лучше перенести на вторую половину дня: в это время появится новый мощный импульс вдохновения, судьба подскажет пути успеха. К сожалению, многим Львам в эти сутки не удастся встать на путь удачи из-за недомоганий, бюрократических проволочек, временно закрытия путей или других препятствий. Придется наверстывать упущенное позже (Rambler/гороскопы).