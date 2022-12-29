Гороскоп Весы 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Весы



Весам не стоит начинать этот день с интенсивных работ, энергию (особенно душевную) лучше поберечь. Возможен перелом в партнерском союзе или в жизни близкого человека: супруга, одного из родителей. Не исключено, что в нем взыграют амбиции, и он начнет требовать большего. Может возрасти масштаб противостояния личных интересов, прав и запросов. На этом фоне пора пересмотреть свои позиции и аргументы (Rambler/гороскопы).