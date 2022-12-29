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Гороскоп Скорпион 29 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 29.12.2022

Скорпион

Утром Скорпионы могут позволить себе полениться, уделить время своей личной жизни или заняться несложным хобби, но им не стоит увлекаться подобным времяпрепровождением. Не исключено, что во второй половине этого дня судьба даст им сигнал к работе, дополнив его веским нематериальным стимулом - например, надеждой на исцеление недуга, появлением желанного питомца или шансом сделать доброе дело (Rambler/гороскопы).









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