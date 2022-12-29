Гороскоп Стрелец 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Стрелец



Для Стрельцов этот день может начаться с духовного, делового или иного тупика. Звезды советуют дождаться второй половины дня: в это время отступят тени прошлого, и наберут силу позитивные новые тенденции. Ожидается всплеск надежд, идей, спортивного азарта или креативной энергии. Быстрому исполнению желаний может мешать материальный фактор - например, не оформленный документ или не погашенный долг (Rambler/гороскопы).