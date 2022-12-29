Гороскоп Козерог 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Козерог



Сегодня для Козерогов будет важнее вторая половина дня. В это время они получат импульс к изменению своего жизненного фундамента, будут вынуждены пересмотреть свою роль в близком кругу или царящие в нем ценности. Ситуация может потребовать расширения владений, жестов гостеприимства, отстаивания своих прав или взглядов. Может наметиться разногласие с земляками или авторитетными семейными фигурами (Rambler/гороскопы).