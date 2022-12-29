Гороскоп Водолей 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Водолей



Сегодня звезды советуют Водолеям быть открытыми к новостям в своем близком кругу, а также следить за развитием событий в тех далеких краях, которые им сейчас интересны: это шаг к скорому расширению связей, желанному путешествию или пополнению знаний. Все текущие дела лучше перенести на вторую половину дня. Не будет лишней осмотрительность в поездках и в общении, особенно с конкретными людьми (Rambler/гороскопы).