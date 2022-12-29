Гороскоп Рыбы 29 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 29.12.2022



Рыбы



В начале дня Рыбы могут оказаться во власти своих эмоций или привычек. Звезды советуют отдать им дань, но не слишком на них зацикливаться: вторая половина дня обещает оказаться весьма увлекательной, если вы следите за событиями и примеряете общие тенденции к себе. Судьба укажет на ваши новые ценности и источники дохода, а также на препятствия, которые осталось преодолеть на пути к благосостоянию (Rambler/гороскопы).