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Гороскоп Рыбы 29 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 29 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 29.12.2022

Рыбы

В начале дня Рыбы могут оказаться во власти своих эмоций или привычек. Звезды советуют отдать им дань, но не слишком на них зацикливаться: вторая половина дня обещает оказаться весьма увлекательной, если вы следите за событиями и примеряете общие тенденции к себе. Судьба укажет на ваши новые ценности и источники дохода, а также на препятствия, которые осталось преодолеть на пути к благосостоянию (Rambler/гороскопы).









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