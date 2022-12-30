Гороскоп Телец 30 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 30.12.2022



Телец



Сегодня Тельцов легко может закружить предновогодняя суета. Звезды советуют подумать, прежде чем энергично включаться в нее: чем активнее участие в событиях, тем выше будет зависимость от людей или обстоятельств, транспорта или средств связи. Если вы плохо себя чувствуете или не хотите добавлять себе хлопот, в последние дни старого года имеет смысл сознательно сократить список насущных дел (Rambler/гороскопы).