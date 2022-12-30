Гороскоп Близнецы 30 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 30.12.2022



Близнецы



Сегодня Близнецы преисполнены надежд и благих намерений, но обстоятельства будут жестко ограничивать их планы и направлять их внимание в конкретное русло. Иногда это будет для них к лучшему - например, не позволит им распылять внимание и средства (особенно общие), заставит быть придирчивее в выборе компании для грядущих новогодних каникул или поможет не забывать о минимальных мерах безопасности (Rambler/гороскопы).