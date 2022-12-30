Гороскоп Лев 30 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 30.12.2022



Лев



Львы проведут этот день в противоречивом настроении или в неоднозначной ситуации. С одной стороны, жизнь будет предлагать им сценарии близкого яркого успеха, расширения горизонтов и долгожданного исполнения желаний, а с другой их может что-то временно, но серьезно ограничить - например, недолеченное хроническое недомогание, неоконченная работа или насущная семейная обязанность. Нужен компромисс (Rambler/гороскопы).