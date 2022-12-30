Гороскоп Весы 30 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 30.12.2022



Весы



Сегодня звезды советуют солнечным Весам вспомнить про свои классические зодиакальные характеристики и поставить на первое место в списке своих приоритетов поддержку ровных отношений с нужными им людьми - а в качестве метода, используемого для этой благой цели, взять конструктивный диалог по существу с опорой на совместные планы. Не стоит подолгу «зависать» на остающихся болезненных противоречиях (Rambler/гороскопы).