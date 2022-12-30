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Гороскоп Стрелец 30 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 30.12.2022

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не забывать о практической стороне ситуации и заранее соизмерять свои грандиозные желания с текущими возможностями. Прежде всего, им стоит трезво смотреть на материальную базу, которой они располагают: не исключено, что ее будет маловато для полноценной реализации всех задуманных планов. Не стоит обещать «по широте души» лишнее своим друзьям, любимым или детям (Rambler/гороскопы).









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