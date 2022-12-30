Гороскоп Стрелец 30 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 30.12.2022



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам не забывать о практической стороне ситуации и заранее соизмерять свои грандиозные желания с текущими возможностями. Прежде всего, им стоит трезво смотреть на материальную базу, которой они располагают: не исключено, что ее будет маловато для полноценной реализации всех задуманных планов. Не стоит обещать «по широте души» лишнее своим друзьям, любимым или детям (Rambler/гороскопы).