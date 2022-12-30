Гороскоп Козерог 30 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 30.12.2022



Козерог



Сегодня объектом внимания для Козерогов может стать их дом, семья или та площадка, где они собираются встречать Новый год. Эта территория может ждать небольшой уборки или оформления. Звезды намекают, что атмосфера в интересующем месте может быть не самой комфортной для длительного пребывания. Стоит поискать на сегодня и завтра компромисс, позволяющий отдать дань традиции и никого не обидеть (Rambler/гороскопы).