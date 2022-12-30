Гороскоп Рыбы 30 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 30.12.2022



Рыбы



Сегодня звезды предостерегают Рыб от необдуманных трат, особенно крупных: они вполне вероятны под воздействием праздничных предновогодних настроений. Лучше удержаться от желания срочно сделать вложение: в качестве символа наступающего года оно станет не талисманом удачи, а напоминанием о возможных рисках, собственной несдержанности и недальновидности. Мелкие покупки чреваты обменом или возвратом (Rambler/гороскопы).