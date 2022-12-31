Гороскоп Овен на 2023 год: женщина и мужчина, любовный гороскоп

В 2023 году Овнов почти не заденут основные тенденции года. Все представители этого знака в этот период могут получить больше удачи в любых делах, чем в любое другое время. Этот период случается только один раз в 12 лет, поэтому не стоит упускать свой шанс. В первую очередь, может повезти в юридических вопросах, также удача будет способствовать в сферах образования, духовного роста, путешествий и эмиграции.
Гороскоп на 2023 год: женщина-Овен
Для женщин-Овнов в первой половине года ждут приятные неожиданности. В частности, это может быть долгожданное путешествие или переезд, получение долгожданного диплома или замужество. А некоторым особо везучим женщинам-Овнам стоит ожидать в 2023 году сразу несколько подарков судьбы. Негативные тенденции могут проявиться в апреле или октябре.
Гороскоп на 2023 год: мужчина-Овен
Мужчинам-Овнам стоит рассчитывать в 2023 году на повышение собственной авторитетности и социального статуса. Чаще всего это рост материального благосостояния, повышение по карьерной лестнице. Может повезти и в собственном бизнесе. Особенно это будет актуально в апреле, так что стоит заранее подготовиться и не упускать свой шанс. Во второй половине лета большая вероятность возобновления старых отношений и неожиданных денежных поступлений.
Любовный гороскоп для Овнов на 2023 год
Предстоящий год прекрасен для заключения брака, только не стоит регистрировать отношения с 27 июля по 4 сентября. Свадьба в это время может сильно осложнить дальнейшую семейную жизнь. В первой половине года женщин ждут новые перспективные знакомства, а мужчины в августе могут возобновить старые знакомства.