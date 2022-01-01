Гороскоп на Новый год



Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря 2022 года для женщины и мужчины.



Гороскоп на Новый год - 31 декабря 2022



Овен



Сегодня Овнам важно не поддаваться негативным настроениям, чтобы не прийти к вечеру в раздражении или «в расстроенных чувствах». Размолвки перед боем курантов отразятся на любовных и профессиональных отношениях. Будьте дипломатичнее, если намерены встречать Новый год в обществе любимого человека или в компании коллег. Не стоит зацикливаться на старых личных счетах и обсуждении болезненных тем.



Телец



Сегодня у Тельцов будет напряженное утро – придется затеять генеральную уборку, да еще и готовка сожрет много времени и нервов. Расслабиться получится только во второй половине дня – тогда-то вы и почувствуете себя на своем месте. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует с кем-то познакомиться в эту новогоднюю ночь – в 2023 году этот человек вас удивит.



Близнецы



Сегодня Близнецам стоит выбирать себе правильную компанию – бой курантов лучше встретить с теми людьми, которые помогают идти вперед. Родные это будут или друзья – не важно. Главное, чтобы вы чувствовали себя заряженным и вдохновленным. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует наметить планы на 2023 год – самое время подумать о будущем.



Рак



Сегодня Ракам придется решать рабочие вопросы, вместо новогодних. Но не стоит уходить в них с головой, иначе от праздничного настроения не останется и следа. Зато вторую половину дня можно посвятить готовке и поздравлениям. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует встретить бой курантов в кругу домашних, а уже потом шумно отмечать с друзьями.



Лев



Сегодня у Львов могут исполниться желания. Конечно, не все разом, но некоторые точно. А те, у кого дела в этот год шли не очень хорошо, наконец, встретят белую полосу. Так что ждите новогоднего чуда. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует нарезать салаты и убрать дома с утра – во второй половине дня нужно отдыхать. И еще – поцелуйте под бой курантов того, кто вам давно нравится – вам ответят взаимностью.



Дева



Сегодня у Дев будет полно проблем. Благо, все они будут решаемыми. Но нервы от них точно пострадают. Все станет более-менее спокойным ближе к полуночи. Можете даже ждать новогоднего чуда – случится что-то очень хорошее. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует делиться своими планами на 2023 год с близкими – вас поддержат и обязательно помогут.



Весы



Сегодня у Дев будет полно проблем. Благо, все они будут решаемыми. Но нервы от них точно пострадают. Все станет более-менее спокойным ближе к полуночи. Можете даже ждать новогоднего чуда – случится что-то очень хорошее. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует делиться своими планами на 2023 год с близкими – вас поддержат и обязательно помогут.



Скорпион



Сегодня Скорпионов поглотит новогодняя суета – будет очень много хлопот, от которых не отвертишься. Да и почти каждое дело будет нести мелкие неприятности – с ними придется бороться. Просите помощи у близких, чтобы все успеть до вечера. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует встретить 2023 год в кругу близких, а уже позже – шумно отметить с друзьями.



Стрелец



Сегодня у Стрельцов не все идет по плану, и, возможно, им придется отпраздновать самую главную ночь в году совсем не так, как хотелось. Но это совершенно не повод расстраиваться – так судьба сводит вас с новыми людьми или ведет вас по правильному пути к вашим целям. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует поцеловать под бой курантов того, кто вам очень нравится – вам ответят взаимностью.



Козерог



Сегодня Козерогам стоит быть во всем осторожнее – проблемы могут выпрыгнуть из-за каждого угла. А бороться с ними в этот день особого желания не будет. В предновогодней суете можно поссориться с близкими. Лучше меньше спорьте и говорите больше комплиментов – пусть родные почувствуют вашу любовь. Гороскоп на сегодня для знака Козерога обещает маленькое чудо. Ждите с нетерпением.



Водолей



Сегодня Водолеям придется подстраиваться под окружающих, но это даже хорошо – так все проблемы обойдут вас стороной. Если вы планируете закупиться продуктами в этот день, то у нас плохие новости – не все сможете найти в магазине. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует встретить бой курантов в компании близких, а уже потом – отмечать с друзьями.



Рыбы



Сегодня Рыбам не стоит ждать от окружающих многого – они не волшебники, чтобы догадаться о ваших желаниях, а тем более исполнить их. И если вас что-то расстроило – говорите напрямую, не утаивая. Только так ваши отношения не развалятся. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует никуда не торопиться – все сложится так, как вы хотите в любом случае (Rambler/гороскопы).



С Новым годом!



















Гороскоп Козерог 30 декабря 2022, самый точный гороскоп Гороскоп Водолей 29 декабря 2022, самый точный гороскоп Гороскоп Телец 29 декабря 2022, самый точный гороскоп Гороскоп Стрелец 28 декабря 2022, самый точный гороскоп Гороскоп Телец 28 декабря 2022, самый точный гороскоп









Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ



Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов. Ближайшие футбольные матчи



Этой зимой вы можете стать зрителем множества спортивных матчей. Во многих странах продолжаются чемпионаты по футболу различного уровня. Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций



С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски». Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 30 декабря



Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 30 декабря



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









