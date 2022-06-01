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Гороскоп на сегодня: Близнецы, Рак, Телец, Лев, Овен, Дева, Рыбы, Весы, Водолей, Скорпион, Козерог, Стрелец



Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря 2022 года для женщины и мужчины.

Гороскоп на сегодня - 31 декабря 2022

Овен

Сегодня Овнам важно не поддаваться негативным настроениям, чтобы не прийти к вечеру в раздражении или «в расстроенных чувствах». Размолвки перед боем курантов отразятся на любовных и профессиональных отношениях. Будьте дипломатичнее, если намерены встречать Новый год в обществе любимого человека или в компании коллег. Не стоит зацикливаться на старых личных счетах и обсуждении болезненных тем.

Телец

Сегодня у Тельцов будет напряженное утро – придется затеять генеральную уборку, да еще и готовка сожрет много времени и нервов. Расслабиться получится только во второй половине дня – тогда-то вы и почувствуете себя на своем месте. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует с кем-то познакомиться в эту новогоднюю ночь – в 2023 году этот человек вас удивит.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит выбирать себе правильную компанию – бой курантов лучше встретить с теми людьми, которые помогают идти вперед. Родные это будут или друзья – не важно. Главное, чтобы вы чувствовали себя заряженным и вдохновленным. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует наметить планы на 2023 год – самое время подумать о будущем.

Рак

Сегодня Ракам придется решать рабочие вопросы, вместо новогодних. Но не стоит уходить в них с головой, иначе от праздничного настроения не останется и следа. Зато вторую половину дня можно посвятить готовке и поздравлениям. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует встретить бой курантов в кругу домашних, а уже потом шумно отмечать с друзьями.

Лев

Сегодня у Львов могут исполниться желания. Конечно, не все разом, но некоторые точно. А те, у кого дела в этот год шли не очень хорошо, наконец, встретят белую полосу. Так что ждите новогоднего чуда. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует нарезать салаты и убрать дома с утра – во второй половине дня нужно отдыхать. И еще – поцелуйте под бой курантов того, кто вам давно нравится – вам ответят взаимностью.

Дева

Сегодня у Дев будет полно проблем. Благо, все они будут решаемыми. Но нервы от них точно пострадают. Все станет более-менее спокойным ближе к полуночи. Можете даже ждать новогоднего чуда – случится что-то очень хорошее. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует делиться своими планами на 2023 год с близкими – вас поддержат и обязательно помогут.

Весы

Сегодня у Дев будет полно проблем. Благо, все они будут решаемыми. Но нервы от них точно пострадают. Все станет более-менее спокойным ближе к полуночи. Можете даже ждать новогоднего чуда – случится что-то очень хорошее. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует делиться своими планами на 2023 год с близкими – вас поддержат и обязательно помогут.

Скорпион

Сегодня Скорпионов поглотит новогодняя суета – будет очень много хлопот, от которых не отвертишься. Да и почти каждое дело будет нести мелкие неприятности – с ними придется бороться. Просите помощи у близких, чтобы все успеть до вечера. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует встретить 2023 год в кругу близких, а уже позже – шумно отметить с друзьями.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов не все идет по плану, и, возможно, им придется отпраздновать самую главную ночь в году совсем не так, как хотелось. Но это совершенно не повод расстраиваться – так судьба сводит вас с новыми людьми или ведет вас по правильному пути к вашим целям. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует поцеловать под бой курантов того, кто вам очень нравится – вам ответят взаимностью.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть во всем осторожнее – проблемы могут выпрыгнуть из-за каждого угла. А бороться с ними в этот день особого желания не будет. В предновогодней суете можно поссориться с близкими. Лучше меньше спорьте и говорите больше комплиментов – пусть родные почувствуют вашу любовь. Гороскоп на сегодня для знака Козерога обещает маленькое чудо. Ждите с нетерпением.

Водолей

Сегодня Водолеям придется подстраиваться под окружающих, но это даже хорошо – так все проблемы обойдут вас стороной. Если вы планируете закупиться продуктами в этот день, то у нас плохие новости – не все сможете найти в магазине. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует встретить бой курантов в компании близких, а уже потом – отмечать с друзьями.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит ждать от окружающих многого – они не волшебники, чтобы догадаться о ваших желаниях, а тем более исполнить их. И если вас что-то расстроило – говорите напрямую, не утаивая. Только так ваши отношения не развалятся. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует никуда не торопиться – все сложится так, как вы хотите в любом случае (Rambler/гороскопы).

С Новым годом!









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