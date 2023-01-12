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Гороскоп Овен на 12 января 2023 года



Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 12.01.2023

Овен

Сегодня Овнам стоит уделить внимание персональным контактам с нужным им человеком - например, с личным помощником, непосредственным начальником или с представителем высшей профессиональной инстанции. Именно с ним лучше дотошно прояснять ключевые детали, особенно если оформляются документы и корректируется официальный статус. День важен для тех, кто меняет работу, проходит тест или медкомиссию (Rambler/гороскопы).














КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 11 января, где смотреть прямые трансляции

КХЛ 2022 2023

Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 11 января

НХЛ 2022 2023

Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

Расписание Кубка России по биатлону 2022/2023 в Рыбинске

Кубок России по биатлону 2023

С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

Алексей Морозов

За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание гонок 8 января

Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









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