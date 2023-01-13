Гороскоп Овен на 13 января 2023 года



Гороскоп на 13 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 13.01.2023



Овен



Сегодня в разносторонних связях Овнов с внешним миром есть грани гармоничные и проблемные. Будет мало сложностей там, где царят дружба и симпатия, изжиты взаимные претензии и нет нужды согласовывать мнения. Сложнее всего диалог с официальной структурой, профессиональной или бюрократической инстанцией, а также с отдельными коллегами и руководством: здесь Овнов могут подвести возросшие амбиции (Rambler/гороскопы).























