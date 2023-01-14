Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп Овен на 14 января 2023 года



Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 14.01.2023

Овен

Сегодня Овнам стоит идти навстречу людям, с которыми они хотят сберечь гармоничные отношения на будущее, включая свое нынешнее руководство. Это особенно важно для Овнов, покидающих кокон профессиональной системы и выходящих в свободное плавание фрилансерской карьеры. Лучше задействовать взаимные симпатии утром: вечером выше риск усиления негативных эмоций, активизации старых обид и предубеждений (Rambler/гороскопы).














Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Рупольдинге

Кубок мира по биатлону 2022, 2023

С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Сыктывкаре

Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.

КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 13 января, где смотреть прямые трансляции

КХЛ 2022 2023

Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 13 января

НХЛ 2022 2023

Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

Расписание Кубка России по биатлону 2022/2023 в Рыбинске

Кубок России по биатлону 2023

С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.









Карта Белоруссии с областями и городами, карта границы Белоруссии и Украины
Где находится Уфа на карте России, карта Башкирии с городами
Время начала «Реал» - «Барселона». Где смотреть прямую трансляцию финала Суперкубка Испании
13 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
Курс евро ЦБ РФ на 13 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
Курс доллара ЦБ РФ на 13 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
Разговоры о важном 16 января 2023, цикл классных часов, сервис для классных руководителей
10 фактов о штамме коронавируса «Кракен»
Где находится Кременная на карте Луганской области
Где находится Артемовск на карте Донецкой области, ДНР


© 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru