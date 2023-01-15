Гороскоп Овен на 15 января 2023 года

Гороскоп на 15 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 15.01.2023



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам взять паузу в общении с нужными людьми: не исключено, что даже самый гармоничный союз пострадает от налета односторонней или взаимной подозрительности или неприязни. Желательно избегать общения со старшими по возрасту и званию, если те не в духе. Вечер даст дополнительную пищу для размышлений о сложных вопросах. Не исключено вынужденное совещание или исследование (Rambler/гороскопы).