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Гороскоп Овен на 16 января 2023 года



Гороскоп на 16 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 16.01.2023

Овен

Этот день Овнам стоит начать с уточнения текущих планов, подготовки нужных данных, деловых звонков или коротких совещаний. Нужна дальновидность в работе с финансовыми документами, в налоговых и страховых вопросах: погрешности могут отразиться на будущем. Одной из важных тем может быть управление общими или заемными ресурсами, получение задержанных выплат или перерасчет финальных компенсаций (Rambler/гороскопы).









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