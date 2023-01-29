Гороскоп Овен на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Овен



Сегодня Овнам пригодится принцип экономии - не столько в питании, сколько в денежных тратах, в использовании вещей и материалов. По возможности, звезды советуют обходиться имеющимися резервами и не стремиться создавать новый запас, пока не израсходован старый. Также в этот день лучше не спешить с важными приобретениями, так как есть риск ошибиться в оценке своих истинных запросов и возможностей (Rambler/гороскопы).