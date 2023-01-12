Гороскоп Телец на 12 января 2023 года



Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 12.01.2023



Телец



Сегодня Тельцы могут рассчитывать на удачный день. Сложные стороны ситуации часто будут оставаться для них на втором месте, а положительные выходить на первый план. Возникающие вопросы звезды советуют улаживать лично, по возможности делая выбор в пользу старых знакомых. Велика вероятность получить моральную или профессиональную поддержку от далекого коллеги, от бывшего попутчика или наставника (Rambler/гороскопы).



















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