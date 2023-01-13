Гороскоп Телец на 13 января 2023 года



Гороскоп на 13 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 13.01.2023



Телец



Тельцам сегодня важно ладить с окружением, включая рабочее и дружеское, официальное и неформальное. От этого зависит карьерный успех, профессиональный рейтинг и репутация, качество помощи и услуг, расположение руководства, подчиненных, персонала, клиентуры, иностранных коллег. Не помешает знание азов дипломатии, этикета и права: это поможет конструктивно уладить нюансы с общением и документами (Rambler/гороскопы).



















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